Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на заявление представительницы Минобороны Маляр в социальной сети Facebook.

Маляр рассказала о том, что мобилизованных военных не отправляют сразу же в горячие точки, ведь сперва они проходят обучения в специальных центрах. А всё, что вы можете слышать по этому поводу Маляр назвала кремлёвской пропагандой.

Также представительница Минобороны заявила, что повестки через «Дію» раздавать никто не будет, так как это не соответствует правилам.

Помимо этого она также упомянула, что женщин в армию призывают только в том случае, если они имеют желание а также отметила, что мобилизованных военных отправляют не только на восток страны, но и в другие места.

Напомним, что временем ранее в Генштабе ВСУ озвучили внушительные потери россиян за прошлые сутки.