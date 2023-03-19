Как информирует «НБН», в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины озвучили, сколько оккупантов ликвидировали Вооруженные силы Украины за последние сутки на фронте.

Так, согласно данным Генштаба, за последние сутки захватчики РФ потеряли в Украине 710 военных, 21 танк, ББМ в количестве 23 единиц, 8 артиллерийских систем, одну единицу РСЗО, три единицы ПВО, четыре единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также три единицы спецтехники.

Ранее мы уже писали о том, что командующий силами НАТО раскрыл потери армии РФ в Украине.