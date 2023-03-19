Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на издание «РБК-Украина«.

В источнике говорится о том, что в эфире национального телемарафона Алексей Дмитрашкивский поделился информацией касательно боёв на восточном направлении.

Так, по информации полковника известно что вражеские войска на данный момент штурмуют Авдеевку и Марьинку, причем, как отметил представитель Сил обороны Авдеевку они пытаются взять в кольцо.

Полковник рассказывает, что после неудачных попыток захватить Угледар враг перешёл на Авдеевку, ведь в случае взятия города штурмовать Угледар будет легче, при этом Дмитрашкивский отметил, что сейчас возле Угледара наблюдается спад российских атак.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что оккупанты врут о собственных успехах в боях за Бахмут.