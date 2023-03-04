Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на немецкий источник «Spiegel«.

Как сообщается в источнике, во время традиционной трапезы в Гамбургской ратуши генерал НАТО Кристофер Каволи поделился сведениями о потерях армии Российской Федерации в войне против Украины.

Командующий силами НАТО сообщил, что за время полномасштабного вторжения в Украину российская армия потеряла более 200 тысяч собственных солдат с учётом убитых и раненых, среди них, к слову, 1800 офицеров. Также Каволи отметил, что украинцам удалось уничтожить более 2000 российских танков, что также является серьёзными потерями для РФ.

Отдельно стоит упомянуть и о том, что ежедневно армия РФ выпускает в сторону Украины около 23 тысяч артиллерийских снарядов.

Напомним, что ранее действующий посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко делал заявление о будущем вступлении страны в НАТО.