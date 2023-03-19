Как информирует «НБН», об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. Отмечается, что под крыло транспортного средства предателя было заложено взрывчатое вещество.

Кроме того, данную информацию также подтвердили в так называемом Следкоме России в Херсонской области. Там было заявлено, что «командир взвода ППС» погиб в результате покушения, произошедшего 17 марта. Коллаборант скончался на месте происшествия. Вместе с предателем ехали его супруга и дочь, однако они получили только ранения.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что россияне хотят подорвать дамбу Каховской ГЭС.