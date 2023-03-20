В своем отчете по войне в Украине за 19 марта специалисты ISW отметили, что весеннее наступление российских войск в Украине, вероятно, подходит к своей кульминации, информирует «НБН».

По словам американских аналитиков, страна-агрессор использовала в наступлении около 300 000 мобилизованных, но дополнительный набор граждан в путинскую армию не помог достичь поставленных Кремлем целей.

В Институте изучения войны считают, что увеличение численности армии России за счет проведения дополнительных мобилизационных мероприятий вряд ли позволит оккупантам в этом году достичь других результатов.

Как отмечают эксперты, по этой причине у ВСУ есть высокие шансы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических направлениях фронта, в частности на юго-западе Бахмута Донецкой области.

Ранее в ISW заявили о том, что на Донбассе приближается к кульминации наступление «вагнервцев». Аналитики рассказали, достаточно ли россиянам только сил армии Пригожина для осуществления захвата Бахмута.