В понедельник, 20 марта, в Луганской ОВА сообщили, что на днях в Белокуракинском районе области российские захватчики прибегли к очередным провокациям, информирует «НБН».

По населенным пунктам передвигалась техника путинских оккупационных сил с флагом Украины. В администрации объяснили, что россияне смотрели на реакцию местного населения.

В районном центре захватчики задействовали все силы местной комендатуры, «СОБР» и бронетехнику. Оккупанты сосредоточились на гражданах, которые имели зарегистрированный в Украине бизнес.

Также россияне проверяли детей, которые какое-то время отсутствовали в школах из-за их возможного дистанционного обучения у украинских учителей.

Напомним, экс-руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на фронте в регионе оккупанты ищут эффективные методы ведения боевых действий. Для этого захватчики начали использовать новую тактику.