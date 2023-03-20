Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщал, что армия Путина атакует Бахмут по инерции, но не может тактически завершить операцию по захвату города.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

По словам Коваленко, страна-агрессор сконцентрировала у Бахмута весь ресурс, который был сосредоточен на Донетчине. Также ВС РФ перебрасывали к городу те части, который первоначально отправляли на Луганщину, Юг Украины и другие направления фронта. Какие-то ресурсы Россия забрала из Крыма.

Эксперт напомнил, что попытки россиян взять под контроль Бахмут длятся девять месяцев, однако за это время они так и не осуществили тактическое или оперативное окружение города.

Оккупанты бросили на захват Бахмута все, что могли, но это не принесло им успеха, что говорит о фактическом поражении в боях за город на тактическом уровне.

Военный обозреватель отметил, что весь Донецкий плацдарм стал Бахмутским, где «вторая армия мира» сконцентрировала весь свой ресурс, потерпев полное поражение. Захватчики будут продолжать попытки оккупировать город, но, как утверждает Коваленко, в будущем для них ничего не изменится.

Ранее о стратегическом проигрыше РФ в Бахмуте заявил бывший «министр обороны ДНР» и экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин. Террорист похвалил украинских защитников, которые выстроили эффективную оборону вокруг города.