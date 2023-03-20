В эфире телеканала FREEДОМ эксперт прокомментировала ордер на арест лидера россиян Владимира Путина, который развязал войну в Украине, выданный Международным уголовным судом в Гааге, информирует «НБН».

По словам Курносовой, у кремлевского диктатора не развито правовое сознание. Он считает, что если войну не называть войной, то он не предстанет перед судом за военные преступления. Однако решение МУС показало, что главе РФ все равно придется нести ответственность.

Аналитик добавила, что его удастся взять под стражу, скорее всего, после смены власти в Российской Федерации. От выдачи ордера до скамьи подсудимых пройдет немало времени, поэтому задача Украины – скорее добиться краха кремлевского режима, чтобы все военные преступники оказались на скамье подсудимых.

Напомним, спикер Путина Дмитрий Песков рассказал, как глава государства относится к ордеру гаагского суда.