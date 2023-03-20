Как информирует «НБН», об этом в эфире телевизионного марафона заявил Андрей Юсов, представитель ГУР МОУ.

Дословно из заявления Юсова:

Пока что не идет речи о поставках оружия. Не зафиксировано еще таких фактов. Естественно, когда мы говорим о сегодняшнем визите лидера КНР в РФ, то это визит весьма сильного, регионального, международного лидера в режим, который терпит геополитическое поражение, находящийся в экономическом и внешнеполитическом тупике.

Согласно словам Юсова, как прагматичный геополитический игрок Китай будет значительно усиливать собственные позиции в регионе, а также на территории России, защищая свои е интересы.

Он добавил:

Российская Федерация будет все меньше становиться субьектом, но все больше ставать зависимой от иных игроков. Режим же Путина будет все дальше ослабевать.

Ранее мы писали о том, когда в действительности могут арестовать Путина.