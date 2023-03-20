Как информирует «НБН», более подробно об этом рассказал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Так, согласно данным Генштаба, на протяжении минувших суток враг потерял 700 своих военных. Также оккупанты потеряли 16 ББМ, пять танков, 9 артсистем и другую технику.

В общей сложности за последние сутки россияне потеряли на фронте в Украине 700 человек живой силы, пять танков, шестнадцать ББМ, 9 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 1 БПЛА, 8 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 единицы спецтехники.

Напомним, ранее мы уже писали о потерях оккупантов на фронте за 18 марта.