Британская разведка сообщила, что в ближайшие недели тысячи боевиков-заключенных ЧВК «Вагнер», воевавших в Украине, вероятно, будут помилованы и отпущены на волю.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на страницу Министерства обороны Соединенного Королевства в Twitter.

В ведомстве отмечают, что половина завербованных заключенных была ранена или убита на фронте, однако данные из РФ свидетельствуют о том, что ЧВК придерживается своего обещания освободить выживших наемников.

«Вагнеровцы»-ветераны получают удостоверения о помиловании, которые якобы подписаны российским президентом Владимиром Путиным. Такая тенденция, вероятно, усугубит проблемы в армии Пригожина, поскольку олигарху запретили вербовать в ЧВК новых заключенных.

Напомним, что Кремль ужесточил наказание за критику участников «спецоперации», в частности, боевиков «Вагнера». За «дискредитацию» оккупантов россиянам грозит до 15 лет лишения свободы.