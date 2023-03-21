В эфире национального телемарафона Череватый сообщил, что украинские военные фиксируют нехватку бронетехники у российских оккупационных сил, информирует «НБН».

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ, в частности у путинской армии в дефиците бронированные машины БМП-1. Из новейшего оружия ВС РФ применяют барражирующие российские боеприпасы «Ланцет», раньше у оккупантов их не было в таком количестве.

Череватый отметил, что в предыдущие дни армия Российской Федерации лишилась танков Т-72 и новейших Т-80 и Т-90, а за последние сутки украинские защитники уничтожили БМП, миномет «Василек» и БПЛА «Стриж».

Напомним, британская разведка сообщала, что путинские войска не могут начать оперативно значимые наступления из-за нехватки боеприпасов. В ведомстве отмечают, что эта проблема россиян обострилась за последние недели.