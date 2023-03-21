О том, что в нашей стране значительно дополнят круг граждан, которые могут рассчитывать на получение новой профессии через ГЦЗ, пишет «НБН», ссылаясь на информацию, опубликованную в официальном Telegram-канале премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

По словам Шмыгаля, в Кабмине неустанно разрабатывают проекты по поддержке украинской экономики и поэтапно реализуют все инициативы правительства. На этот раз, речь идет о реформировании рынка труда. В частности, скоро увеличат список лиц, имеющих право на получение специального ваучера для прохождения профессиональной переподготовки/повышения квалификации/обучения.

Этот ваучер, на сумму от 25 000 гривен, сможет погасить затраты на услуги ГЦЗ, а украинцы, таким образом, смогут бесплатно овладеть новыми навыками и профессиями, что позволит отыскать более привлекательную работу, к тому же востребованную на рынке труда.

Ранее мы писали, что начиная со следующего месяца, определенная категория пожилых граждан Украины, сможет рассчитывать на большие суммы своих пенсионных пособий.