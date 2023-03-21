О том, что в нашей стране, с 1-го апреля текущего года, запланирован перерасчет размеров пенсий, проходящий регулярно, каждые 12 месяцев, но повышение коснется поначалу только работающих пенсионеров, пишет «НБН», ссылаясь на слова первой замглавы социального ведомства Дарьи Марчак, прозвучавшие в трансляции на официальном Facebook-аккаунте Минсоцполитики Украины.

В частности, с апреля и июля должны вступить в силу отдельные нормы постановления правительства относительно индексации пенсии (№168 от 24-го февраля 2023-го года ЗУ «Об индексации пенсионных и страховых выплат и дополнительных мер по повышению уровня социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения в 2023-м году»). Таким образом, сначала в апреле состоится ежегодный перерасчет пенсионных пособий для трудоустроенных пенсионеров, а в уже июле пенсии проиндексируют государственным служащим, сотрудникам органов местного самоуправления, ученым и прочим категориям украинцев.

Напомним, что после мартовской индексации пенсий в этом году, затронувшей почти всех пожилых украинцев, размер выплат увеличился на 19,7 процента, в среднем, до 5 220 гривен.

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