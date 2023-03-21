Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

В частности, ведомство отмечает, что из-за взрывов в Джанкое, что на севере временно оккупированного Крымского полуострова, были уничтожены российские крылатые ракеты «Калибр НК», транспортировавшиеся в этот момент по железной дороге.

Дословно из обнародованного сообщения:

«Калибр НК» — это ракеты, которые предназначены для пусков с надводных кораблей российского черноморского флота. Дальность поражения этого вооружения достигает более 2500 километров по наземным целям, и более 375 километров по морским.

В Главном управлении разведки также добавили, что загадочный «хлопок» активно продолжает осуществлять процесс демилитаризации Российской Федерации и готовит Крымский полуостров к возвращению в состав Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как в ГУР МОУ прокомментировали вероятные поставки оружия Китаем – России.