В эфире национального телемарафона представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что большинство новобранцев российской армии сбежало бы с поля боя, если бы им не мешали заградотряды, информирует «НБН».

Представитель ГУР МОУ отметил, что украинская разведка перехватывает множество звонков российских мобилизованных, которые свидетельствуют о том, что они пребывают в страхе и панике.

По словам Юсова, новобранцы ВС РФ видят большие потери их армии, некомпетентность командования и работу заградительных отрядов. У новоприбывших путинских солдат нет идейной составляющей или доверия к кремлевской пропаганде.

Представитель военной разведки заверил, что мобилизованные РФ могли бы массово бросать свои позиции, если бы не заградотряды, которые препятствуют дезертирству.

Напомним, что россияне начали набирать в оккупационные войска надзирателей и работников МЧС.