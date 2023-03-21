О том, что на временно оккупированной территории Крымского полуострова, слишком активно приступили к вербовке в ряды армии страны-агрессора среди пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».
В частности, это вызвано тем, что у российских оккупантов, даже на фоне проходящей мобилизации, ощущается значительный «кадровый голод», потому «власти» Крыма вынуждены искать новых работников в местные ГСЧС, так как прежних сотрудников уже отправили на фронт. Оккупационным властям даже пришлось убрать возрастной ценз для компенсации дефицита пожарных и спасателей.
В «Центре национального сопротивления» напоминают всем принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий:
У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни.
Для этого необходимо обратиться по контактным номерам телефонов «горячей линии» проекта «Хочу жить»:
- +38-066-580-34-98;
- +38-093-119-29-84.
Добровольно сдаться в плен можно, следуя нижеуказанной инструкции:
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