О том, что на временно оккупированной территории Крымского полуострова, слишком активно приступили к вербовке в ряды армии страны-агрессора среди пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Центра национального сопротивления».

В частности, это вызвано тем, что у российских оккупантов, даже на фоне проходящей мобилизации, ощущается значительный «кадровый голод», потому «власти» Крыма вынуждены искать новых работников в местные ГСЧС, так как прежних сотрудников уже отправили на фронт. Оккупационным властям даже пришлось убрать возрастной ценз для компенсации дефицита пожарных и спасателей.

В «Центре национального сопротивления» напоминают всем принудительно мобилизованным жителям временно оккупированных территорий:

У вас есть шанс выжить и вернуться к нормальной жизни.

Для этого необходимо обратиться по контактным номерам телефонов «горячей линии» проекта «Хочу жить»:

+38-066-580-34-98;

+38-093-119-29-84.

Добровольно сдаться в плен можно, следуя нижеуказанной инструкции:

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