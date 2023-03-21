Как информирует «НБН», соответствующее видео также обнародовал в Сети и народный депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко.

В частности, к обнародованному видео парламентарий написал весьма интересный комментарий, мол Джанкой атаковали «мопеды», то есть «Шахеды». Политик тут же задался вопросом, не атакую ли россияне в очередной раз сами себя?

Он написал:

Джанкой атакуют «мопеды»? Это что выходит, вновь сами себя?

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в результате взрывов в Джанкое были уничтожены ракеты «Калибр НВ».