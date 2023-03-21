На своем YouTube-канале эксперт выразил уверенность в том, что весеннее контрнаступление украинской армии не будет проходить по Харьковскому сценарию, информирует «НБН».

По словам Жданова, осуществить блицкриг ВСУ помешает плотность украинских и путинских оккупационных войск. Он напомнил, что на момент Харьковской операции в Украине плотность войск была в четыре раза ниже, чем сейчас.

При этом эксперт не исключает, что Вооруженные силы Украины совершат глубокий маневренный прорыв. Он добавил, что весеннее контрнаступление нашей армии может растянуться минимум на один-два месяца.

Ранее заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр объяснила, почему ведомство не комментирует сообщения и не дает информацию относительно подготовки ВСУ к контрнаступлению.