На своей Facebook-странице Щедрин сообщил, что уже в четверг, 23 марта, в стране начнется существенное потепление, температура воздуха поднимется почти до летних показателей, информирует «НБН».

Эксперт прогнозирует, что в большинстве регионов Украины столбики термометров покажут до +19°C, иногда даже до +24°C. Погода будет солнечной, однако периодически в некоторых областях будут ливни, где-то с грозами.

По словам синоптика, к концу марта может вернуться существенное похолодание, в каких-то регионах выпадет снег.

Отметим, что погодные условия в марте повлияют на ход боевых действий в Украине, в частности, на проведение наступлений.