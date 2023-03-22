Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные пресс-службы Офиса Президента.

Сообщается, что во время визита украинский президент послушал доклады военных касательно ситуации на восточном фронте страны, а также пообщался с украинскими защитниками.

Кроме того, президент и военные минутой молчания почтили память погибших украинских воинов.

Также известно, что Владимир Зеленский провёл награждение украинских военных орденами и медалями. Так, известно, что артиллерист, капитан Илья Вергун, который брал участие в освобождении города Тростянец, а также в боях на Изюмском направлении получил орден «Золотая Звезда».

Напомним, что ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский выступит перед членами G7.