В интервью изданию «РБК-Украина» представитель разведки отметил, что «большое наступление» путинской армии оказалось плодом пропаганды Кремля и руководство страны явно переоценило возможности своих вооруженных сил, информирует «НБН».

Оккупанты рассчитывали, что они достигнут успеха на каком-то направлении и будут его развивать, однако план провалился. Сейчас захватчики намерены выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей, где она начали наступление еще в феврале.

Заместитель Буданова отметил, что еще в начале полномасштабного вторжения было ясно, что путинские оккупационные силы не способны проводить масштабные стратегические наступательные операции на 2-3 направлениях.

Скибицкий добавил, что стране-агрессору хватит военных и экономических ресурсов для ведения боевых действий в Украине на этот год, максимум на следующий. В условиях усиления санкций запас прочности РФ станет еще меньше.

Также замглавы ГУР МОУ оценил вероятность нового наступления россиян на Украину со стороны Беларуси.