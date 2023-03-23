В интервью изданию «РБК-Украина» заместитель Кирилла Буданова оценил уровень сухопутной угрозы для Украины со стороны Республики Беларусь, информирует «НБН».

По словам Скибицкого, на сегодня уровень угрозы низкий, украинская разведка не видит накопления войск Российской Федерации на территории РБ, в частности, создания ударной группировки.

Замглавы ГУР МОУ сообщил, что сейчас в Беларуси продолжается подготовка 4200 военных путинской армии на ротационной основе. Такое количество не может использоваться для наступления на Север Украины. Этих бойцов РФ перебрасывает на восток и юго-восток нашей страны.

Отметим, что Украина намерена укрепить границу с Российской Федерацией и Республикой Беларусь. Появился соответствующий законопроект.