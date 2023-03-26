Как информирует «НБН», кадры были обнародованы в ТГ-канале Минобороны Украины.

В комментарии к опубликованному видео оборонное ведомство написало:

На кадрах запечатлен поединок между украинскими и российскими танкистами. Со стороны Украины атаку осуществлял экипаж 30 ОМБр. Их целью стали российские противотанкисты. Пичем, у последних не осталось ни малейшего шанса. Украина победит!

Напомним, ранее мы уже публиковали кадры того, как украинские танкисты уничтожают оккупационные силы Российской Федерации.