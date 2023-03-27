Портал по поиску работы WORK.ua опубликовал статистику зарплат в Украине. Данные показывают, что есть вакансии без высшего образования, которые предлагают от 30 000 гривен в месяц, информирует «НБН».

До 100 000 гривен ежемесячно предлагают транспортные компании водителям-международникам. Около 50 000 гривен могут получать водители грузовиков или бензовозов.

Среднюю зарплату в 25 000 тысяч гривен в месяц получают тонировщики автомобилей, однако в столице за такую работу платят до 60 000 гривен. Размер зарплаты зависит от количества клиентов.

Также около 40 000 гривен каждый месяц могут зарабатывать маляры МДФ-фасадов с опытом работы по дереву, а автомеханики – около 30 000 гривен. У последних размер зарплаты зависит от объема работы.

Напомним, что в начале года произошли изменения на рынке труда в Украине. В некоторых сферах работодатели повысили зарплаты.