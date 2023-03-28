Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на Twitter главы Министерства обороны Португалии.

На своём аккаунте в Твиттере действующий министр обороны Португалии сообщил о том, что танки Leopard 2, которые португальская сторона планировала передать Украине уже прибыли в страну и готовы помогать украинским защитникам.

На данный момент, по заявлению министра обороны Португалии известно, что в Украину прибыли всего лишь 3 танки Leopard 2, но всё же он отметил, что это далеко не конец и государство Португалия будет продолжать помогать Украине.

Сколько всего танков Leopard планирует передать португальская сторона Украине на данный момент неизвестно.

Также стоит отметить, что ранее мы писали о том, что Португалия планирует передать Украине танки Leopard.