В своем отчете эксперты ISW сообщили, что не могут подтвердить информацию об увольнении военачальника. Аналитики прокомментировали дискуссии в информационном пространстве РФ относительно отставки топ-оккупанта, информирует «НБН».

Генштаб ВС РФ, по данным источников российского следственного агентства «Важные истории», считает виновным Мурадова в последних больших потерях путинской армии при попытке захватить Угледар и при штурме Павловки осенью 2022 года.

В Институте изучения войны отмечают, что российские блогеры обсуждают потенциальные увольнения командиров путинских оккупационных сил, связанные с районами операций, где захватчики не добились успехов либо понесли огромные потери. Один из них заявил, что Мурадова военное руководство страны отправило в «отпуск», который равносилен увольнению.

Напомним, что ВСУ уничтожили командира оккупантов Дмитрия Лисицкого, который причастен к организации Иловайского котла. Пропагандисты утверждают, что путинский военный не был ликвидирован в Украине, озвучив свою версию смерти подполковника.