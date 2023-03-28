В эфире национального телемарафона полковник рассказал, что боевые самолеты МиГ-29, которые в Украину отправили Братислава и Варшава, имеют недостатки, информирует «НБН».

По словам военного, эти истребители не могут нести под крыльями современные бомбы, авиационные и крылатые ракеты. Также в МиГ-29 нельзя поставить бортовой радар.

Спикер Воздушных сил подчеркнул, что в этих боевых самолетах нужно многое модернизировать, поэтому они смогут лишь частично усилить возможности нашей авиации. Успех в войне против страны-агрессора зависит от необходимых Украине современных многоцелевых истребителей.

Ранее в Воздушных силах ВСУ рассказали, сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы научиться работать с современными истребителями США F-16.