Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Дословно из обнародованного сообщения:

Двадцать восьмого марта текущего года подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил ВСУ «приземлили» российский бомбардировщик Су-24М. Это произошло приблизительно в 13 часов 30 минут на Бахмутском направлении.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что аналитики американского Института изучения войны рассказали, что боевики частной военной кампании «Вагнер» захватили уже приблизительно 65 процентов территории Бахмута.