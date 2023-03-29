Как информирует «НБН», об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Согласно данным специалистов ISW, боевики частной военной кампании «Вагнер» смогли продвинуться еще на пять процентов территории Бахмута. Таким образом, в настоящее время враг занимает порядка 65 процентов города.

При этом аналитики отмечают, что силы частной военной кампании «Вагнер», по всей вероятности, захватили промышленный комплекс АЗОМ, что на севере Бахмута и продолжают продвигаться вглубь города.

По всей вероятности, военные преступники РФ хотят закрепить свои успехи в северной и центральной части города, чтобы продвинуться в его центр и расширить зону собственного контроля на западную часть Бахмута.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как Череватый прокомментировал ситуацию в Бахмуте.