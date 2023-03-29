Как информирует «НБН», об этом Казанский рассказал в своем ТГ-канале.

Дословно из публикации, сделанной журналистом:

По всему Донецку наблюдаются перебои с вывозом бытовых отходов. Город реально утопает в мусоре. А Алексей Кулемзин, назначенный Россией гауляйтер, признает эту проблему. Он объясняет это тем, что в коммунальной сфере не хватает мусоровозов и рабочих рук. А штат и вовсе укомплектован менее, чем на тридцать процентов.

Рабочих рук не хватает, так как люди бегут из города. В Донецке жить стало невозможно из-за прихода русского мира.

Напоследок Денис Казанский добавил:

До того времени, пока Донецк был под контролем Кабмина Украины, он был одним из наиболее чистых городов нашей страны, и такого как сейчас, даже представить было нельзя. Однако потом пришли россияне и превратили этот город в помойку.

Ранее мы писали о том, что Казанский указал на важную деталь относительно поездки Путина в Мариуполь.