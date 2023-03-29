В интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza министр обороны заявил, что есть три критерия окончательного поражения государства-террориста в войне против Украины, информирует «НБН».

Резников рассказал, что первое условие окончательной победы нашей страны заключается в восстановлении государственных границ 1991 года, учитывая возвращение Крымского полуострова.

Второй критерий, по словам главы Минобороны, это обеспечение безопасности и свободы для украинцев. Любой гражданин должен получить возможность сесть в столице на международный рейс и полететь, куда захочет.

Последнее третье условие победы Украины – вердикт гаагского Международного уголовного суда по делу военных преступников РФ. По мнению чиновника, этот процесс должен быть похож на Нюрнберг, который когда-то изменил немецкую нацию.

Резников отметил, что на выполнение этого критерия может уйти больше времени, однако он станет гарантией того, что со стороны Российской Федерации нет угрозы для Украины и других стран, либо она сведена к минимуму.

Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк озвучил несколько вариантов наказания России за преступления против украинцев.