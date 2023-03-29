В своем Telegram-канале представитель оборонного ведомства сообщила, что РФ по-прежнему концентрирует свои наибольшие возможности наступления на Бахмутском направлении, информирует «НБН».

По словам Маляр, параллельно пропагандисты в российских медиа пытаются сместить акценты в теме затяжной битвы за Бахмут, представляя бои, как «апокалиптическое событие», которое существенно повлияет на ход войны.

Заместитель министра обороны отметила, что ИПСО россиян состоит из трех главных задач, которые они активно отрабатывают в СМИ. Помимо подрыва доверия граждан Украины к решениям военного командования страны относительно Бахмута, РФ пытается демотивировать и психологически ослабить наших защитников, а также спровоцировать командование ВСУ на ошибочные действия.

Для этой цели в прессе и на телевидении в России озвучивают три сообщения. Первый месседж о том, что решение удерживать город является политическим, второй – что нет смысла удерживать почти окруженный населенный пункт и третий – что якобы пропаганда в Украине раздувает героизм защитников.

Напомним, Зеленский рассказал, чем обернется для Украины потеря Бахмута.