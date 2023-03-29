Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Министерство обороны Великобритании.

В отчёте британского ведомства говорится о том, что военные ВСУ смогли оттеснить войска Российской Федерации от одной из самых важных дорог на Бахмутском направлении 0506. Таким образом снабжение украинских военных улучшилось. Сама дорога соединяет Часов Яр и Хромовое.

Помимо этого, в Минобороны Британии также рассказали о том, что в самом Бахмуте до сих пор продолжаются жёсткие бои, но значительных успехов в оккупантов нет.

Также хотелось быть отметить, что ранее оккупанты сообщали о том, что им удалось взять территорию завода «Азом», который находится в Бахмуте, но по данным представителей британской разведки вероятнее всего за эту часть территории до сих пор ведутся бои.

Стоит отметить, что ранее мы писали о том, что президент Зеленский рассказал о последствиях поражения в затяжной битве за Бахмут.