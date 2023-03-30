В эфире национального телемарафона военный сообщил, что крылатые управляемые авиационные бомбы ВС РФ стали очередной угрозой для нашей страны. Оккупанты этот вид оружия начали ежедневно применять в прифронтовых зонах, информирует «НБН».

По словам Игната, авиация войск Российской Федерации не залетает в зону поражения противовоздушной обороны Украины, сбрасывая бомбы, которые летят десятки километров. Он отметил, что лишь боевая часть такого снаряда имеет по 500 килограммов.

Полковник добавил, что противостоять таким воздушным атакам могут помочь поставки Украине не только средств ПВО, но и западных современных истребителей.

Отметим, что ВСУ получили от Польши и Словакии истребители МиГ-29. Игнат рассказал о недостатках этих боевых самолетов.