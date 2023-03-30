Эксперты Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) опубликовали доклад по неконвенциональным операциям РФ за год полномасштабной войны в Украине, проанализировав работу кремлевских спецслужб.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «ВВС русская служба».

Аналитики пришли к выводу, что путинские спецслужбы безопасности и разведки действовали в Украине успешнее, чем ВС РФ, однако все равно не смогли осуществить полную оккупацию страны.

По убеждению британских специалистов, в работе российских силовиков есть фундаментальные недостатки, из-за которых план Кремля по Украине провалился. Один из них – стремление сотрудников спецслужб всячески угодить президенту-агрессору.

Планировщики рассчитывали повторить в Украине «крымский сценарий», предварительно осуществив внутреннюю дестабилизацию и дезорганизацию. Однако они не учли, что встретят серьезное сопротивление.

Авторы доклада пишут, что при составлении плана полномасштабного вторжения глубоко задействовали ФСБ. Силовики вербовали своих агентов на местах в Украине среди политиков и высокопоставленных чиновников, а также в РПЦ.

Известно, что в разведке РФ рекомендовали Кремлю отложить полномасштабное нападение до лета 2022 года, по их убеждению, к этому моменту должны были сложиться условия для быстрой победы. Однако Москва решила вторгнуться в Украину уже в феврале.

Аналитики RUSI утверждают, что план захвата получился «сырым», поскольку агенты РФ переоценили степень своего влияния, а спецслужбы Кремля получили распоряжение не оценить жизнеспособность оккупации, а осуществить ее в установленные сроки.

Ранее эксперт из США объяснил, почему оккупанты не смогли начать «большое наступление» в Украине.