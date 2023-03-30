В интервью изданию Gazeta.ua спикер ГУР МОУ отметил, что ранее целью государства-террориста был уничтожение украинской энергетической системы, поэтому ВС РФ массированно обстреливали ракетами объекты критической инфраструктуры, информирует «НБН».

По словам представителя военной разведки, этот план РФ провалился и сейчас путинские войска будут применять ракеты и БПЛА, как это было во время их первой тактики ведения войны.

Юсов объяснил, что сейчас, вероятно, под ударом россиян окажутся военные объекты, пути снабжения украинских войск и все, что связано с подготовкой страны к контратаке.

Напомним, глава Минобороны Алексей Резников раскрыл некоторые подробности проведения контрнаступления армии Украины.