Как информирует «НБН» со ссылкой на «Лига.НЕТ», в сообщении авторитетного издания Bild говорится, что в ближайшее время Украина получит от собственных союзников приблизительно две сотни БПМ.

По информации Bild, в ближайшее время Вооруженные силы Украины получат от союзников около 200 боевых машин пехоты.

Также вскоре ВСУ должны получить более сотни американских БМП M2 Bradley и 50 шведских боевых машин пехоты CV90, а также 40 французских легких танков AMX-10RC.

В статье дословно отмечается:

Сейчас начинается обратный отсчет до дня Х. Это будет тот день, когда ВСУ, которые будут оснащены современными западными системами вооружения, начнут отвоевывать собственную страну от захватчиков РФ.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Хорватя передаст Украине вертолеты Ми-8.