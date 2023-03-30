В своем Telegram-канале заместитель главы оборонного ведомства отметила, что, к сожалению, война не бывает без потерь и одной из главных задач ведения боевых действий является ликвидация живой силы противника, информирует «НБН».

По словам Маляр, российские оккупационные войска несут потери на фронте в Украине в разы больше, чем наша армия, учитывая то, что ВС РФ имеют преимущество в количестве личного состава и вооружения.

Представитель Минобороны отметила, что намного больше потерь, чем у ВСУ, захватчики несли и во время боевых действий в 2014-2015 годах. Сейчас же коэффициент ликвидированных «освободителей» удвоился.

Маляр добавила, что бывают дни, когда соотношение убитых в боях на востоке страны достигает 1 к 10. Средний коэффициент ниже, однако все же армия Путина теряет намного больше бойцов, чем украинские силы.

Как сообщалось, министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, почему защитники используют в 5 раз меньше боеприпасов, чем россияне.