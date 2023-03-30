В Центре противодействия дезинформации при СНБО обратили внимание на отчет Министерства обороны Российской Федерации об «успехах» оккупантов, информирует «НБН».

Во вторник, 28 марта, в оборонном ведомстве РФ сообщили о том, что ПВО страны-агрессора якобы сбила 18 снарядов систем HIMARS и управляемую бомбу GLSDB.

«Военные эксперты», обсуждая «достижения» захватчиков, выразили уверенность в том, что против таких высокоточных боеприпасов будут эффективны российские ЗРК «Тор-М2» и ЗРПК «Панцирь-С1».

При этом в ЦПД отмечают, что бомб GLSDB нет на вооружении не только у украинской армии, но и у американской, поскольку США еще даже не поставили оружие в серийное производство.

Отметим, что ВСУ могут получить снаряды с обедненным ураном. Военный эксперт Олег Жданов объяснил панику в России из-за таких поставок ВСУ.