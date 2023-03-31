Как информирует «НБН», в Телеграм Тарнавский написал, что бойцы Вооруженных сил Украины не дают возможности российским оккупантам окружить Авдеевку. Более того, в рядах захватчиков большие потери.

Согласно словам военного, войска России не прекращают попытки окружить Авдеевку. В это же время они применят штурмовые группы частной военной кампании «Вагнер». Оккупанты открывают огонь по городу из артиллерийских систем, используют бронетехнику и бьют из авиации.

Дословно из сообщения, которое обнародовал Тарнавский:

Украинские защитники удерживают город. ВСУ наносят оккупантам значительные потери. В том числе, уничтожаются танки и другая бронированная техника россиян. Сейчас стоит задача не допустить окружения города, а также нанести оккупационным силам Путина максимальные потери. И это четко выполняют наши воины.

Напомним, ранее мы уже писали о последствиях ракетного удара России по Запорожью.