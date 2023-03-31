Как информиурет «НБН», секретарь городского совета Запорожья Анатолий Куртев заявил, что российская ракета ударила по местному кладбищу.

Дословно из обнародованного сообщения:

Террористы Российской Федерации в очередной раз атаковали средь бела дня Запорожье. В данном случае речь идет об ударе по нашим предкам, ведь ракета врага упала на территорию городского кладбища.

В результате падения ракеты РФ пострадали гражданские, а также дома ближайшего частного сектора. Двое мужчин были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Они отказались от госпитализации, так как у них легкие ранения.

В общем, были повреждены 55 частных домов. Четыре из них имеют весьма значительные разрушения. Во всех остальных домах в результате «прилета», по словам Куртева, были повреждены двери кровли, окна.

Напомним, ранее мы уже писали о ночном ракетном ударе РФ по Запорожью.