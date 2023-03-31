В отчете ISW эксперты обратили внимание на заявление американского генерала Марка Милли о том, что в Бахмуте воюют около 6000 профессиональных наемников армии российского олигарха Евгения Пригожина и от 20 000 до 30 000 новобранцев, основной частью которых являются заключенные, информирует «НБН».

Аналитики напомнили, что в декабре спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявлял, что в Украине воюют 50 000 боевиков ЧВК, из которых 40 000 осужденных и 10 000 контрактников.

В Институте изучения войны пришли к выводу, что разница между данными Милли и Кирби – результат потерь «вагнеровцев» в результате затяжной битвы за Бахмут. Кроме того, армия Пригожина может лишиться еще тысяч наемников в ближайшие недели.

В ISW считают, что массовая ликвидация боевиков «Вагнера» будет сдерживать наступления российских оккупантов в районе Бахмута. Кроме того, огромные потери живой силы наемников поставят под угрозу сохранения влиятельной роли армии Пригожина среди захватчиков.

Как сообщалось, замминистра обороны Анна Маляр раскрыла главные задачи российской ИПСО по теме Бахмута.