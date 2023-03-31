Как информирует «НБН» со ссылкой на сообщение, опубликованное Генштабом Вооруженных сил Украины в социальной сети «Фейсбук», в ночь с четверга на пятницу враг задействовал десять беспилотных летательных аппаратов «Шахед» для атаки на Украину. Украинским силам ПВО удалось уничтожить девять из них.

Дословно из обнародованного сообщения:

Враг для того, чтобы нанести авиаудары, применил десять ударных БПЛА «Шахед-136». Защитники Украины уничтожили девять из них.

Кроме того, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины также добавили, что противник для обстрела города Харьков применил ракеты ЗРК С-300. Всего по гражданской инфраструктуре этого населенного пункта было сделано девять пусков.

Напомним, ранее вчера мы уже писали о потерях россиян на фронте в Украине за последние сутки.