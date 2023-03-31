Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В источнике говорится о том, что во время встречи с представителями Евросоюза по вопросам политики и безопасности Алексей Резников затронул тему возможного контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Так, со слов Резникова становится известно, что для того, чтобы ВСУ могли начать контрнаступление как можно быстрее украинской армии необходимо большое количество подготовленных резервов, а также много тяжёлой техники от западных партнёров.

То есть, таким образом Алексей Резников призвал западных союзников предоставлять Украине как можно больше вооружения, а также обучать украинских военных на всех возможных уровнях.

Помимо этого глава украинского Минобороны проинформировал о ситуации на фронте западных партнёров, а также рассказал о работе логистической системы LOGFAS в Украине.

Хотелось бы отметить, что мы также сообщали о подробностях ночной атаки оккупантов на Украину.