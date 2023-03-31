В эфире национального телемарафона спикер Оперативного командования «Юг» сообщила, что российские захватчики в своих атаках на Украину сместили акцент на север страны, информирует «НБН».

По словам главы пресс-центра, на юге путинские войска также не изменили тактику и продолжают наносить удары с применением управляемых авиационных бомб. У «освободителей» нет возможности накрывать артиллерийским огнем правый берег Днепра. Оккупанты все еще в поиске новых способов атак.

Гуменюк отметила, что на сегодня на боевом дежурстве в Черном море корабельная группировка страны-агрессора состоит из 10 единиц, среди которых оснащена 4 ракетами «Калибр» только подлодка.

По ее словам, так ВС РФ демонстрируют, что у них еще остаются некоторые запасы вооружения. Кроме того, россияне могут вывести больше ракетоносителей, когда погода станет более спокойной.

Отметим, что в Генштабе ВСУ отчитались о работе сил противовоздушной обороны во время ночной атаки РФ.