В эфире «24 канала» представитель Офиса Зеленского рассказал, что наши спецслужбы едва ли не ежедневно находят и задерживают пять-шесть граждан, подозреваемых в государственной измене и работе на страну-оккупанта, информирует «НБН».

По словам Подоляка, в частности «помощники» российских захватчиков передают врагу информацию о перемещении украинской техники и о планах ВСУ.

Советник главы ОПУ отметил, что Москва годами создавала в Украине целые сети из экс-силовиков и чиновников. Предатели за деньги помогают Российской Федерации осуществить планы Кремля.

Также есть отдельная категория коллаборантов, которые все еще верят в идею Советского Союза и мечтают снова оказаться там. Он добавил, что в Украине таких фанатов СССР может быть около 10%.

Напомним, в Генеральной прокуратуре Украины рассказали, как экс-президент Виктор Янукович и Москва организовали массовое бегство коллаборантов из страны.