В эфире национального телемарафона военный сообщил, что за этот год на Киевщине было сделано очень много для того, чтобы не только не допустить выхода «второй армии мира» на окраины столицы, но и пересечения государственной границы врагом, информирует «НБН».

По словам Павлюка, созданы несколько оборонительных рубежей, которые не дадут прорваться российским оккупантам. Кроме того, украинские защитники постоянно тренируются, готовятся встретить захватчиков, продолжается ротация войск на восток страны, чтобы бойцы получали опыт боевых действий.

Генерал добавил, чтобы ВС РФ могли повторной зайти на территорию Киевщины, им необходимо создать мощную ударную группировку. Сейчас же ее нет и в ближайший период ее формирование не предвидится.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему вокруг столицы сосредоточено много зенитных ракетных комплексов.