Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российский Левада-центр, который провёл соответствующий опрос.

Так, согласно данным опроса на данный момент активно поддерживают боевые действия на территории Украины 41% россиян, в то же время ещё 31% скорее всего поддерживает, чем не поддерживает. Также примечательно, что 20% населения Российской Федерации не поддерживает то, что делает Россия.

Немного раньше эти цифры были куда больше. Так, активно поддерживали действия армии РФ не 41% россиян, а целых 48%, также процент тех, кто не поддерживает был меньше — всего лишь 17%.

Наибольшую поддержку как оказалось проявляют те, кто рассматривает телевизор как главный источник информации. Таких аж 79%. Помимо этого так называемую «спецоперацию» активно поддерживают пожилые люди. Среди мужчин возрастом от 55 лет — 77%. Среди женщин — 79%.

Наименьшую поддержку оказывает молодежь. Среди опрошенных возрастом от 18 до 24 года поддерживают действия РФ только 58%.

Кроме того, в Левада-центре также отметили, что у россиян падает интерес к войне против Украины. В январе активно за войной следили около 22%, достаточно активно следили 35%. Сейчас же эти показатели ниже.

Отметим, что ранее мы писали о том, почему спецслужбы РФ провалили план оккупации Украины.